‘Temptation Island’-deelneemster Shallie Abbiusi plots een tv-presentatrice in Ghana

Zanger Jaap Reesema at 6 keer per dag kip om af te vallen: hoe werkt dit dieet en is het wel gezond?

Om zich voor te bereiden op een fotoshoot in bloot bovenlijf doet Jaap Reesema vijf keer per week aan krachttraining in de de fitness én eet hij zo'n zes keer per dag kip. Het resultaat: hij ging van 83 naar 71 kilogram. Maar hoe werkt dat dieet dan? Is het geschikt op lange termijn? En is dat gezond voor iedereen? We vroegen het aan diëtisten Michaël Sels en Sanne Mouha.