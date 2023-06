Tegenslag voor Average Rob: YouTuber loopt elf dagen voor Ironman een blessure op

BV Aaron Blommaert mag debuutsin­gle ‘Zonde’ ook in ‘Familie’ promoten: “Opstapje naar een zeer verrassen­de plottwist”

Hij won ‘The Masked Singer’, presenteert op MNM, acteert in ‘Familie’ en brengt nu ook z’n eigen muziek uit. Aaron Blommaert (20) heeft het razend druk. “Maar mijn familie en vrienden blijf ik soigneren”, klinkt het in een uitgebreid interview. Daarin legt hij uit waarom z'n band Bobby ermee ophield, vertelt hij waarom z'n debuutsingle ook in ‘Familie' te horen zal zijn, en licht hij een tipje van de sluier over de verrassende verhaallijn die het nummer in gang zet. “Er komt een donker kantje van Raven bovendrijven.”