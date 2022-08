“Tegen het einde van ’t spel kwam ik te weten dat ze nog getrouwd is”: Maurice en Philip doen hun boekje open over Isabel uit ‘B&B zoekt lief’

BVIvor kon Isabels hart veroveren in ‘B&B zoekt lief’, de drie andere overblijvers beten hun tanden stuk op de ‘iron lady’. Tom vertelde eerder al hoe hij werd afgesnauwd, maar Philip (56) vindt ook dat hij respectloos behandeld werd. Hij en Maurice (56) kwamen namelijk voor de onprettige verrassing te staan dat Isabel nog getrouwd is. “Even was ik bang dat ze toch voor mij ging kiezen. Dan had ik een probleem gehad”, klinkt het in ‘Dag Allemaal’.