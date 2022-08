“Tegen het einde van ’t spel kwam ik te weten dat ze nog getrouwd is”: Maurice en Philip doen hun boekje open over Isabel uit ‘B&B zoekt liefde’

BV Waarom Klaasje Meijer K3 verliet: “Je krijgt gewoon een rolom­schrij­ving”

“Na vijf prachtige jaren heb ik besloten om afscheid te nemen van K3”, zei Klaasje Meijer (27) begin 2021. De blonde van K3 stopte ermee, en dat was een weloverwogen keuze. In ‘Waarheid, durven of doen’ op VTM praat de Nederlandse openhartig over de keuze om de populaire meidengroep te verlaten.

