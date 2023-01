Te midden van alle heisa vindt Megan troost bij vriend Dennis: “We gaan samen naar Dubai”

In het beruchte interview met ‘Rumag’ - waarin Megan zich uitsprak over haar belastingen - vertelde ze al enthousiast over de oplossing voor al haar problemen: verhuizen naar Dubai. Een zoete droom waar de realityster al jaren over nadenkt, want je moet er namelijk “geen belastingen betalen.” Maar die droom komt spoedig dichterbij. Volgende week zit Megan namelijk samen met haar vriend Dennis op een vliegtuig naar het Midden-Oosten. “Ja, we gaan samen naar daar”, vertelt een gelukkige Dennis ons. “We hebben gevraagd of dat kon (gezien de huidige gerechtssituatie van Megan red.) en het was geen probleem.”

Maar of hun spoedige vertrek uitdraait op verblijf van lange termijn, daar is Dennis nog niet zeker van. “Voor nu is het een vakantie. Maar we hebben wel al plannen voor als het goed blijft lopen tussen ons. Het gaat namelijk allemaal heel snel en we zijn elkaar gewoon spontaan leuk beginnen te vinden. Sinds we elkaar leerden kennen zijn we zelfs iedere dag samen geweest en nu wonen we ook praktisch al samen.”

Maar zeker als Dennis is over zijn relatie, zo onzeker was het koppel over het naar buiten brengen van hun liefdesverhaal. “We hebben zelf nog maar weinig naar buiten gebracht over de situatie tussen ons vanwege verschillende redenen. Maar vanaf nu willen we dat meer gaan doen. Dus we gaan in Dubai lekker samen genieten en daarna delen we alles gewoon publiekelijk”, aldus de realityster.

Kennismaking

Prachtige woorden en vooruitzichten, voor een zeer prille relatie. Dat beseft Dennis ook zelf. Maar toch is hij volledig verkocht, al vanaf het eerste moment dat hij Megan zag. “Een jaar geleden kwamen we elkaar eens tegen op een feestje. Toen was er al een connectie tussen ons, maar we zaten beiden in een relatie.” Maar twee maanden geleden liepen Dennis en Megan elkaar nogmaals tegen het lijf. “We zaten beide verwikkeld in een situatie met iemand anders, maar toch was er een constante spanning tussen ons. Uiteindelijk raakten we in gesprek en sinds die dag zijn we altijd samen geweest en hebben we alleen maar oog voor elkaar.”

