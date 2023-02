Tatyana Beloy staat stevig in haar schoenen, zowel privé als professioneel: “Niet iedereen moet mij leuk of mooi vinden”

BV James Cooke openhartig over de twijfels aan zichzelf als vader: “Ik kan niet voor de volle 100 procent zeggen dat ik het goed ga doen”

Als producent en regisseur gaf hij al verschillende rollen aan een hoop mensen. Maar of hij ooit een vaderrol aan in zichzelf zal geven, daar twijfelt James Cooke (38) nog over. In ‘Over de oceaan' voerde hij met Jonas Geirnaert een openhartig gesprek over het vaderschap. Bij de ochtendshow van MNM ging Cooke nog wat dieper in op de twijfels aan zichzelf als papa. “Ik vind dat als je twijfelt aan het vaderschap, je er niet voor moet gaan.”