Tatyana Beloy maakt comeback op tv met ‘Big Brother’: “Geloof me: moederen is zwaarder dan tv maken”

BV IN BEELD. Bekend Vlaanderen keert terug naar de jaren 70 op première ‘Vergeet Barbara’

Na twee jaar wachten door corona is de feelgood musical ‘Vergeet Barbara’, rond de muziek van Will Tura, vanavond eindelijk in première gegaan in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Heel wat BV’s kwamen, al dan niet met een classy touch of seventies, de cast aanmoedigen op deze feestelijke voorstelling en werden daarbij teruggekatapulteerd naar de jaren 70.

11 december