Tatyana Beloy: “Ik zag een afgerukte arm voorbijvliegen met de grijper voor de broodjes nog aan”

Showbits Davina Michelle werd opeens gevolgd door Jennifer Lopez: “Hoe is dit ge­beurd?”

Buitenlandse artiesten zijn grote fan van de Nederlandse zangeres Davina Michelle. Zo sprak Pink lovend over haar cover van ‘What about us?’, kreeg ze een lieve reactie van Lady Gaga en nu volgt zelfs Jennifer Lopez haar op Instagram. “Ik dacht echt: what the f*ck!”, vertelt ze in bovenstaande Showbitsvideo.

9 januari