Tanja Dexters werd 25 jaar geleden tot Miss België gekroond: “Mijn carrière is pas bergaf gegaan na mijn scheiding”

BV Na maag- en darmproble­men stopt Peter Van de Velde niet meer elke dag aan de frituur: “Nu nog maar twee keer per week”

Hij is te zien in de topreeks ‘Fair Trade’op Streamz, toert door Vlaanderen met de theatershow van ‘Piet Piraat’ en schittert in dé topmusical ‘Red Star Line’. Peter Van de Velde (56), ooit slechterik Jacques in ‘Thuis’, wordt niet voor niks de hardwerkendste acteur van Vlaanderen genoemd. Al sukkelt hij wel met z’n gezondheid, vertelt hij in ‘Primo’. “Ik had maag- en darmproblemen, maar stelde mijn bezoek aan de dokter te lang uit.”