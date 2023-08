Tanja Dexters, Tom Waes en andere BV’s over wilde avonturen in Zillion: “Plots stonden de buitenwippers daar en werd ik buitengesmeten”

BV Belle Perez won al vijf keer ‘Zomerhit’: “Plots kwam ik in heel andere programma’s terecht”

Ze won vijf keer ‘Zomerhit’, en het ziet er niet naar uit dat iemand dat record snel zal evenaren. Want hoewel Niels Destadsbader óók kans maakt op zo’n vijfde trofee, is Belle Perez (47) de enige die daar vijf jaar na elkaar in slaagde. In Story blikt ze terug op die glansperiode en de deuren die de Zomerhits voor haar openden. “Dat ik het wereldje niet kende, maakte het allemaal heel spannend.”