Tanja Dexters over hoe ze bedrog van ex ontdekte: “Op een dag had hij zijn computer laten aanstaan”

“In 2011 waren er al geruchten dat Miguel iemand anders had”, vertelt Tanja in het weekblad. “Ik wuifde het weg, geloofde niet dat hij me ooit zou bedriegen. Toen ik terugkwam van de Filipijnen, waar ik ‘Expeditie Robinson 2011’ had gewonnen, stond het op de cover van ‘Dag Allemaal’. Ik was bereid het hem te vergeven: mensen maken fouten, en ik wilde aan onze relatie werken. Maar hij ontkende in alle talen: er was niets te vergeven, hij had niks met dat meisje, hij was niet verliefd op haar.”