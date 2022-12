Tanja Dexters bijt van zich af na uithaal Dennis Black Magic: “Hij is gefrustreerd omdat Hot Marijke mij beschermde”

BV Will Tura geëmotio­neerd na première ‘Vergeet Barbara’: “Dit cadeau koester ik met heel mijn hart”

‘Vergeet Barbara’ was tot dit weekend enkel een nummer van Will Tura (82). Voortaan verwijst het ook naar een feelgoodmusical met zijn grootste hits. Gisteren ging de voorstelling met Gert Verhulst, James Cooke, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans in première in het Pop-Up Theater in Puurs. Tura zelf was erbij, en was na afloop erg emotioneel. “Dit heeft al mijn verwachtingen overtroffen.

