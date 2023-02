Tanja Dexters (46) maakt vandaag debuut op OnlyFans: “Het wordt best pittig, maar nooit plat”

BV Helmut Lotti is weer gelukkig in de liefde: “Ik heb eindelijk een vrouw gevonden die weet hoe ze mij moet aanpakken”

“Ik was altijd nummer één in de hitlijsten, en ik heb die plaats verloren”, zegt Helmut Lotti (53). Toch is hij gelukkiger dan ooit, dankzij de liefde. De zanger heeft er een hobbelig liefdesparcours opzitten. “Ik heb hartstochtelijk ruziegemaakt in mijn drie huwelijken”, zegt Helmut aan ‘Dag Allemaal’. Maar in Marieke vond hij eindelijk een partner die hem én zijn autisme de baas kan.