’t Is gebeurd: Erik Van Looy mag met zijn zaalshow toeren in Nederland

Erik Van Looy was vorige week na zijn derde beurt in ‘De slimste mens’ al zeker van een plaats in de finaleweek, maar donderdag sloot hij de laatste ‘reguliere’ week af met een sterke prestatie in de altijd spannende finale. “Ik vond het al wonderlijk en nu kan het in de finaleweek alleen nog plezanter worden”, aldus van Looy. “Ik heb ruim negentien jaar uitgekeken naar dit avontuur. Ik ben ook bijzonder blij dat ik het goed doe. Dat ticket naar de finaleweek maakte het uiteraard alleen maar plezanter. Nooit zo ontspannen in een quiz gezeten. De dag eerder was het tegenovergestelde gevoel. Ik voelde me opgenaaid en opgelapt.”