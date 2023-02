’t Is gebeurd: Erik ‘kapitein Eenoog’ Van Looy zwaait af in Nederlandse ‘Slimste Mens’

“Het is en blijft natuurlijk Nederland. Groot, groter, grootst”, reageert Van Looy op het minder leuke nieuws van zijn uitschakeling, maar ook op het verrassend goede nieuws dat hij gaat touren. “Jammer dat het over en uit is in ‘De Slimste Mens’, maar fijn dat ik bij onze buren straks een vervolg mag maken aan mijn zaalshows. Precies daarom ben ik heel erg blij dat er zo positief werd gereageerd op mijn deelname aan de Slimste Mens. De kijkcijfers zijn niet gezakt. Integendeel, met 2,6 miljoen kijkers zijn ze zelfs gestegen (lacht). En ik word nu ook al gevraagd voor de talkshows ginds. Ik zat afgelopen weekend al bij RTL-4. Heel grappig allemaal’. Het succes van Van Looy in ‘De Slimste Mens’ heeft ook zo zijn gevolgen voor zijn agenda. “Ik ga volgend jaar met mijn zaalshow Verslaafd op tournee door Nederland. Nu al liggen er een 10-tal voorstellingen vast. We beginnen niet te ver over de grens, zodat ik ’s avonds nog naar huis kan. Als dat allemaal goed loopt, zien we wel weer verder. Het fijne is dat het niet zo nodig moet. Ik heb al een job”, aldus Erik.

Dat hij op de eerste finaledag van ‘De Slimste Mens’ de duimen moest leggen, pikt wel nog een beetje. “Ik had een off-dag”, geeft Erik ruiterlijk toe. “Misschien was ik wel wat overmoedig door met dat Belgisch ooglapje een heel land uit te dagen. Ik had nochtans alle kansen, want in de finale moest ik het opnemen tegen acteur en muzikant Guido Spek, die ik vorige week nog wandelen had gestuurd. Maar ik was in de finale helemaal niet ontspannen en wachtte tevergeefs op een vraag om hem een fatale tik te geven. En dan kreeg ik een vraag over priemgetallen. Het licht ging meteen uit. Wiskunde-priemgetallen-stop, flitste het door mijn hoofd. Dom, want ik heb als presentator misschien wel al vijf, zes keer een vraag gesteld over priemgetallen. Moeilijk is dat niet. Maar het wiskunde-trauma uit mijn jeugd bleek sterker dan mijn tv-ervaring. Bovendien verloor ik ook nog seconden omdat ik Liam Neeson als Ier bestempelde, en het een Noord-Ier is. Ik gaf geen tik, maar kreeg een tik. Misschien was ik ook net dat tikkeltje meer vermoeid. Door die oogoperatie, door de omstandigheden. Als je zo’n dipje hebt, moet je geluk hebben. Dat had ik dus niet. Slecht gespeeld en verdiend naar huis. Het einde van een heel mooi verhaal.”