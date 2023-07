Sugar Jackson wilde operatie aan z’n hand zélf uitvoeren: “‘Meneer’, zei de verpleegster, ‘normaal gezien zou u dood moeten zijn’”

“We kochten een bouwgrond vol gebreken, het leek wel pudding”: bekende Vlamingen klappen uit de biecht over hun geldfla­ters

“Ik investeerde op advies van een vriend in aandelen, maar zag mijn geld in rook opgaan.” Ook bekende Vlamingen maken wel eens een geldflater. Maar waar gingen ze de mist in? En voelen ze er op dit moment nog altijd de gevolgen van? Sergio Quisquater, Erik Goossens, Lindsay en ‘K2 zoekt K3'tje’ Amy Courtens laten in hun portemonnee kijken.