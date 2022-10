Studio 100 kondigt sterrencast aan voor feelgood musical ‘Vergeet Barbara’

BVDat Gert Verhulst (54), James Cooke (37), Jonas Van Geel (37) en Jelle Cleymans (37) de hoofdrollen voor hun rekening zullen nemen in de feelgood musical met hits van Will Tura (82), was reeds bekend. Maar vandaag werd ook onthuld wie de andere castleden zijn van ‘Vergeet Barbara’. En dat zijn niet de minste. Want onder meer Peter Van de Velde (55), Free Souffriau (42) en Michiel De Meyer (28) zullen ook te zien zijn in het stuk.

‘Vergeet Barbara’ wordt geregisseerd door Tijl Dauwe naar de muziek van Will Tura & Steve Willaert. “Het verhaal speelt zich af in de hete zomer van 1976", vertelt Dauwe. Dat is het jaar waarin Boudewijn 25 jaar op de troon zat en Lucien Van Impe de Tour de France won. Dauwe vervolgt: “Het wordt een stuk waarin meer gedanst zal worden dan gewoonlijk en dat gaat gepaard met de emotionaliteit uit de nummers van Will Tura.”

Gert Verhulst, die bovendien ook grote fan is van Tura, neemt de rol van cafébaas Willy op zich, met aan zijn zijde James Cooke, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans als zijn zonen Achiel, Arthur en Albert. Elk hebben de zonen hun eigen bekommernissen. Zo werkt Achiel mee in de zaak, is Arthur bezig met muziek en is Albert vooral gefocust op het winnen van de kermiskoers. Op een dag verschijnt er in het dorp een mysterieuze dame, Barbara, die een groot geheim meedraagt en het leven van de vier mannen volledig op stelten zet.

© Kristof Ghyselinck

Het is Free Souffriau die de rol van de mysterieuze Barbara op zich zal nemen. “Barbara is een lief jong meisje die in het dorp toekomt. Ze komt daar eerst het personage van James tegen en de vonk slaat over tussen hen twee”, vertelt Souffriau. Na al regelmatig een koppel te hebben gespeeld met Jelle Cleymans en Jonas van Geel, is het nu dus de beurt aan James Cooke. En over die nieuwe musicalliefde is Free heel enthousiast: “Ik ken James al heel lang en heel goed. Dus dat komt zeker helemaal in orde”, zegt de actrice.

Het personage van Jelle Cleymans zal zich in tegenstelling tot zijn broer niet focussen op de liefde, maar op de koers. En dat is iets waar de acteur zich zeker in kan vinden. “Ik speel een coureur en daar ben ik heel blij mee”, vertelt Cleymans. “Op de fiets kan ik mijn plan trekken, maar op de dansvloer niet”, lacht hij. “Ik ben ook niet de enige coureur natuurlijk. Michiel De Meyer, die ook coureur speelt, wordt mijn rivaal in het stuk”, vertelt Cleymans. De Meyer, die voor de musical een West-Vlaams accent zal moeten bovenhalen, is alvast goed aan het repeteren: “Charline Catrysse, die mijn zus speelt, kan heel goed West-Vlaams en zij heeft voor mij al mijn teksten ingesproken. Dus ik ben dat nu goed aan het studeren. Dat de mensen na de voorstelling niet iets hebben van ‘Oei, dit lijkt nergens op.’”, lacht Michiel.

© Kristof Ghyselinck

Verder zijn er ook nog rollen weggelegd voor Goele De Raedt, die de vrouw van Gert Verhulst zal spelen, Tom Audenaert en Hilde Van Wesepoel. Zij hebben er alvast heel veel zin in. Want intussen zijn er al meer dan 45.000 tickets de deur uit. Daardoor zijn er ook heel wat extra shows ingepland vanaf 1 juni 2023.

‘Vergeet Barbara’ is vanaf 14 december 2022 te zien in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tickets en info zijn te verkrijgen via www.vergeetbarbara.be

© Kristof Ghyselinck

© Kristof Ghyselinck

© Kristof Ghyselinck

© Kristof Ghyselinck

