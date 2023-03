Stoppen met veganisme werd Ian Thomas niet in dank afgenomen: “Ik was een schande voor de community”

BV “Ze is gemáákt voor grote shows": twintig jaar geleden werd Natalia tweede in ‘Idool’, nu is ze een van de strafste zangeres­sen van het land

Het is een klassieke vraag in zaalquizzen. “Wie won in 2003 de eerste editie van ‘Idool’ op VTM?” Het antwoord is natuurlijk Peter Evrard (48), de man uit Vosselaar met de fantastische rockstem. Maar helaas voor Peter, de échte grote winnaar van die show werd het meisje dat hij in de finale versloeg: de al even Kempische Natalia Druyts (42). Een platenbaas was zo slim om haar een contract aan te bieden. Met weergaloos succes. ‘TV Familie’ zet haar indrukwekkende carrière op een rijtje.