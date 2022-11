Stijn en Nuria uit ‘Blind getrouwd’ overwogen scheiding: “We haalden het bloed onder elkaars nagels vandaan”

BV Pascale Naessens neemt afscheid van An uit ‘De Schaal van Pascale’: “Je was een prachtige vrouw”

Pascale Naessens neemt via de sociale media afscheid van An Helsen, die deelnam het VTM-programma ‘De Schaal van Pascale’. Onlangs raakte bekend dat An op 53-jarige leeftijd is overleden. “Ik wens je zonen, je partner Lode en al je dierbaren veel kracht en liefde toe”, schrijft Pascale Naessens onder meer.

19 november