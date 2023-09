Steven Van Herreweghe over z'n scheiding: ‘We bewijzen dat een breuk niet altijd in oorlog hoeft uit te monden”

BVHij heeft het er moeilijk mee gehad, geeft hij toe, maar twee jaar nadat hij en Katrien uiteengingen, is Steven Van Herreweghe (45) weer gelukkig. De tv-maker gaat nu zelfs een programma maken over nieuw samengestelde gezinnen, vertelt hij in ‘Dag Allemaal’. Maar eerst is het tijd voor ‘De jaren 90 voor tieners’. In dit interview blikt hij terug op z'n eigen nineties, staat hij stil bij de gevolgen van z’n scheiding en verklapt hij of er al een nieuwe vrouw in z'n leven is.