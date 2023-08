Stany Crets gaat in 2025 opnieuw zijn ex Ann Van den Broeck regisseren in ‘Mamma Mia!’

Het musicalfeest ‘One More Night’ in Middelkerke werd gisterenavond onderbroken door Stany Crets die twee nietsvermoedende actrices enorm verraste met de vraag of ze wilden meespelen in de nieuwe ‘Mamma Mia!’-musical die vanaf 2025 te zien zal zijn. Opvallend wel omdat Stany en Ann vorige maand lieten weten dat ze niet langer een koppel vormden.

Voor Ann Van den Broeck is het de tweede keer dat ze de rol van ‘Donna’ op zich neemt. Vorige zomer kreeg ze heel wat lovende reacties op haar rol. “Jaaaaa! Zoveel zin in! Vrolijk naar het theater en nog vrolijker weer naar huis. Want Mamma Mia was nooit enkel in de zaal een feestje”, klinkt het nu opnieuw bij Ann. Ze kreeg toen ook de diagnose borstkanker en liet zich in de matineevoorstellingen vervangen. “Afgelopen zomer was een bijzondere speelreeks voor mij. Ik heb toen ontzettend genoten van wat ik nog kon en mocht, en ben iedereen dankbaar die voor me klaar stond om me backstage op te vangen. Deze keer komt helemáál als een cadeau! Ik ben ontroerd en dankbaar. Ik ga alles geven! Maar écht álles he. Wat ga ik genieten…”