Staat Kathleen Aerts binnenkort nog een keertje met K3 op het podium? “Ik ken alle danspasjes nog vanbuiten”

BV “Een kostuum? Ik ga geen rolletje spelen in ‘Amai zeg wauw’”: Otto-Jan Ham debuteert als talkshow­host

De verwachtingen zijn hoog. De zenuwen beginnen op te spelen. En vanaf maandag weet Otto-Jan Ham (44) ook of z’n muzikale laatavondshow ‘Amai zeg wauw’ bij televisiekijkend Vlaanderen in de smaak valt. In dit gesprek vertelt de geboren Nederlander wat hij van z’n nieuwe VRT 1-programma verwacht, hoe hij omgaat met stress en of z’n mensenschuwheid hem niet in de weg zit. “In het dagelijkse leven haat ik het wanneer de spotlights op mij gericht zijn.”