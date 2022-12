Spring verkoopt award in teken van ‘De warmste week’: “We willen iets terug doen”

Het nummer ‘Spring’ was de eerste single van de groep. En dat was er eentje die grote successen boekte. Zo mocht de groep destijds een platina award in ontvangst nemen voor de schijf. Jelle, Cara en Dami hebben nu besloten dat het tijd is om die prijs van de hand te doen. De award wordt geveild en de opbrengst ervan gaat naar Kapoentje vzw in Oostende. Dat is een goed doel dat onder meer via hun Pamperbank heel wat mensen in armoede kan ondersteunen.