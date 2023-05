“Soms vergeet ik dat ik 42 ben”: perfectionistische Natalia moet af en toe aan de rem trekken

BV Zes maanden na overlijden van zijn ‘Colleke’ herademt Hugo Sigal: “Alsof ik champagne in mijn bloed heb”

“Die trap waar Nicole van is gevallen... Ik moet naar de muur kijken als ik naar beneden ga, ik kán die treden gewoon niet zien! Hoe ze daar lag, ik krijg dat beeld maar niet uit mijn hoofd...” Het is nu een halfjaar dat Hugo (75) verder moet zonder zijn onafscheidelijke wederhelft, maar langzaam maar zeker krabbelt hij weer recht. In gesprek met ‘Dag Allemaal’ vertelt hij over zijn immense verdriet, maar ook over zijn hernieuwde levensmoed en nieuwe plannen. “Ik zal altijd ‘Hugo van Nicole’ blijven.”