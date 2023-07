“Soms twijfel ik om een bikinifoto te posten”: Julie Vermeire pleit samen met andere BV’s voor body positivity

BV EXCLUSIEF. Eerste interview met ex-presenta­tri­ce Dagmar Liekens in twintig jaar: “Mannen wilden vliegtui­gen en huizen voor mij kopen”

Ze was de mooiste actrice, presentatrice en model van het land. Maar plots had Dagmar Liekens (54) genoeg van de bekendheid. “Ik weigerde álles, dat was voor mij de enige manier om eruit te raken”, vertelt ze in haar eerste interview in twintig jaar. Dagmar vertelt waarom ze plots uit de media verdween, waar ze nu mee bezig is, en haar relatie met Koen Wauters. “We stapten ons hotel in New York buiten. ‘Aah, hier se, Dagmar en Koen', hoorden we.”