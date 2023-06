Sofie, vriendin van Michel Van den Brande, na zijn kankerdiagnose: “Het zijn zenuwslopende dagen geweest”

TV ‘Tien Om Te Zien’ is terug: Laura Tesoro en Aaron Blommaert kondigen opnames aan met ludiek filmpje

We zien Aaron Blommaert en Laura Tesoro, maar we horen Willy Sommers en Anne De Baetzelier. ‘Tien Om Te Zien’ is eindelijk terug en dat kondigt het presentatiekwartet aan met deze grappige video. Het iconische muziekprogramma keert op 24 en 25 juli en 7, 8 en 9 augustus terug naar de zeedijk van Westende. Welke artiesten allemaal naar de kustgemeente komen en wanneer de uitzendingen bij VTM te zien zullen zijn, wordt later bekendgemaakt.