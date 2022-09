Soe Nsuki is zwanger van een zoontje

“Mijn vriend Nikolas en ik verwachten een zoontje in januari”, vertelt Nsuki verheugd op Instagram. Al vond ze het wel wat onwennig om het op die manier te moeten aankondigen: “Ik vind het heel raar om dit te posten op een publiek forum, maar binnenkort ga je me toch op televisie zien met een zwangere bolle buik.”

Nsuki schreef ook dat een bolle buik iets is dat bij haar in de familie erfelijk is: “Mijn buik steekt echt naar voor, mijn mama zei dat ‘alle vrouwen in onze familie naar voren dragen’. Dus vooruit dan maar.” Ze vraagt ook aan haar volgers om hun privéleven te respecteren en verwijst hen al grappend door naar Google voor verdere vragen over zwangerschap.

Soe en Nikolas zijn al een hele tijd samen. Ze kende hem ook al een half jaar voor ze verkering kregen. In ‘Lotte gaat diep’ vertelde ze eerder ook al over hun seksleven: “Hij vroeg me na zes maanden op date. Duidelijk het woord ‘date’ benoemen, zouden mensen trouwens meer moeten doen. Als je daar duidelijk over bent, laat je ineens zien dat je romantische interesse hebt. Toen we samen waren, hadden we vrij snel seks.”

Ze voegde er toen ook aan toe dat zij en Nikolas niet leven in een onrealistische romcom. Want boven échte relaties hangt er nu eenmaal af en toe een donderwolk. “Ik ben blij dat wij ruziemaken. Ik had ooit een relatie waar we dat niet deden, en dat is echt slecht. Conflict is een supernormaal deel van een relatie. Je probeert je leven te delen met iemand, het is soms al moeilijk om met jezelf te leven, en dan komt er nog eens iemand bij met een totaal andere opvoeding en context. Als je dan moet samenleven, is het logisch dat er conflicten ontstaan. Als dat er niet is, dan ben je niet met elkaar bezig”, aldus Nsuki.

