“Slapen naast mijn stervende moeder was het mooiste cadeau van mijn leven”: Evi Hanssen over het afscheid van mama Arlette

BV Koen Crucke en zijn man Jan zijn al 54 jaar een koppel: “Chapeau voor Jan, want hij is wel met een diva getrouwd”

In 1969 wint Eddy Merckx de Ronde van Frankrijk en zet astronaut Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Maar het is ook het jaar dat Koen Crucke(71) en Jan Gheysens (74) - ondertussen ook Koens manager - hun liefde alle kansen willen geven. 54 jaar later is hun relatie nog springlevend. Tijd voor een gesprek met de heren over het geheim van hun lange huwelijk. “Uiteindelijk heeft Koen altijd het laatste woord”, vertelt Jan in ‘Primo’.