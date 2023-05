Siska Schoeters heeft opnieuw de liefde gevonden

In oktober 2021 zette Siska een punt achter haar relatie met radio- en tv-presentator Tomas De Soete. De twee gingen elk hun eigen weg uit, na veertien jaar lief en leed te hebben gedeeld. “Het was een hevige liefde. We hebben hard gelachen, hard gehuild, hard geleefd en alles gegeven voor elkaar wat we konden. Er blijft alleen maar liefde en respect over. Die gaan we voor altijd samen doorgeven aan onze kinderen”, schreef ze destijds op Instagram. Siska en Tomas leerden elkaar kennen bij de radiozender Studio Brussel. Ze vielen als een blok voor elkaar tijdens ‘Music For Life’ in 2007, toen ze gedurende zes dagen in Het Glazen Huis in Leuven opgesloten zaten. Samen hebben ze twee kinderen: dochter Minnie (6) en zoon Lucien (12).