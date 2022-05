Simon van Bazart op eerste event met nieuw kapsel, na getuigenis over haarverlies: “Ik had al die reacties niet verwacht”

“Het is de eerste keer dat ik met mijn nieuwe look op een evenement verschijn”, aldus Simon. “En hij rockt die look echt helemaal”, geeft Mathieu Terryn zijn vriend een compliment. “Toen ik het bericht over mijn haarverlies deelde, is daar heel wat reactie op gekomen”, aldus Simon. “Blijkbaar is dat iets waar toch meerdere mensen mee kampen. Ik had dat nooit verwacht. Voor mij was het gewoon een manier om alle emoties hierover van me af te schrijven. Dat heeft geholpen: iedereen weet het nu, ik kan niet meer terug.”

Simon deelde begin april een openhartige boodschap op sociale media: “Er moet me toch even iets van het hart. Mijn haar is eraf. Dat is uiteraard wel duidelijk te zien. Dit is niet zomaar ineens. Ik kamp al 7 jaar met problemen betreffende mijn ‘kaalheid’. Ik weet dat dit misschien stom klinkt en ik weet ook dat er veel ergere dingen zijn in het leven. Wat absoluut het geval is. Maar toch had dit een enorme impact op mijn leven. Elke dag de confrontatie aangaan, grote deuk in zelfvertrouwen en zelfliefde, geen foto’s meer kunnen zien van jezelf, mensen/plaatsen vermijden. Uw haar verliezen is gewoon kut. Zeker op jongere leeftijd. Dus ook om een beetje een hart onder de riem te steken, maar ook om er écht even (letterlijk) korte metten mee te maken. En ook omdat Instagram soms toch eens écht mag zijn. En ook een beetje omdat het bijna Pasen is, heb wel wat weg van een paasei nu!”