Sergio is de minachting beu: “Mensen zien me als een hond waar ze mee mogen lachen”

BV Björn Soenens keert terug naar New York na herstel van kanker: “Ik ben nog niet de oude, en dat hakt er stevig in”

“Zo’n operatie veroorzaakt hoe dan ook een trauma.” Björn Soenens (55) is twee maanden nadat er bij hem longkanker werd vastgesteld en een deel van zijn long werd weggenomen, opnieuw aan het werk in Amerika. Toch is hij naar eigen zeggen nog niet helemaal de oude. In ‘Dag Allemaal’ vertelt hij hoe zijn herstel verloopt, hoe hij steun kreeg uit verrassende hoek en reageert hij op de venijnige column die over hem verscheen tijdens zijn ziekte. “Ik kan eindelijk terug praten zonder naar adem te hoeven happen.”