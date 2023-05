Sergio Herman stapelt de tegenslagen op: na zijn Michelin-sterren ook z’n Vlaams lief kwijt

Mijn Dieet Arno The Kid woog 101 kilo en volgt nu speciaal sportdieet: “Ik had écht niet door hoe ongezond ik eigenlijk bezig was”

YouTuber Arno The Kid (24) woog tot voor enkele maanden meer dan 100 kilo. “Te veel voor iemand van 1m73”, vertelt Arno in de HLN Original ‘Mijn Dieet’. Zeker nu hij samen met zijn broer Average Rob (31) over een tweetal maanden een Ironman-triatlon wil doen. Ondertussen is Arno al zo’n 11 kilo afgevallen dankzij een sportdieet. Maar hij moet nog minstens 5 kilo kwijt raken om in vorm te zijn voor de wedstrijd. Ontdek hieronder hoe Arno z’n dieet aanpakt in de volledige aflevering van ‘Mijn Dieet’.