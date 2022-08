Sean Dhondt reageert op beelden van heftige ruzie met vriendin: “Een banale discussie door een paar cocktails te veel”

Op de beelden - die te bekijken zijn op de Facebookpagina van Dag Allemaal - is te zien hoe Maithé Rivera tekeer gaat tegen haar vriend, Sean Dhondt. In het Engels roept ze “Al die andere vrouwen altijd”. Daarna geeft ze Sean een mep in zijn gezicht. Enkele vakantiegangers proberen daarop om Maithé weg te trekken. De zanger blijft er intussen opvallend rustig bij. In Dag Allemaal vertellen getuigen dat de heisa “een halfuur tot een kwartier” geduurd heeft en dat uiteindelijk de hotelsecurity tussenbeide moest komen.

De felle ruzie lijkt in schril contrast te staan met de liefdevolle vakantiefoto’s die het koppel op sociale media deelde: kussend aan het zwembad, lachend van de waterglijbaan of feestend tijdens een schuimfuif ... Schijnbaar een ideale vakantie, dus. Dat bevestigt het koppel vandaag ook op sociale media. “Normaal gezien reageren we hier nooit op, maar voor één keer willen we er toch iets over zeggen”, klinkt het. “In juli trokken we naar Turkije voor 10 dagen, zálige vakantie. Eén namiddag kregen we ook even ruzie, zoals elk koppel wel eens voor heeft. En blijkbaar vinden sommigen het dan leuk om stiekem en ongegeneerd te gaan filmen. Uiteindelijk een banale discussie, vooral door een paar ‘paradise cocktails’ te veel (want ‘schat, het is all-in, dus we moeten er álles uit halen heee?!’). Wij zijn ondertussen een goeie maand verder met ons leven en nog steeds heel happy samen.”