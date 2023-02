Sean Dhondt en Maithé Rivera staan op de skilatten in Tirol (maar zij gaat al snel tegen de vlakte)

BV Karen Damen over het verlies van haar vader: “Op negen dagen tijd is het hard bergaf gegaan”

“Het was de eerste keer dat ik iemand verloren heb die zo dichtbij mij stond.” In een nieuwe aflevering van ‘De laatste 100 uur’ met Luk Alloo (59) vertelt Karen Damen (48) openhartig over het verlies van haar vader. “Ik was erbij, samen met mijn zus. Ik heb het zien gebeuren.”