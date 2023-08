Sarah Puttemans deelt gezondheidsupdate na spoedopname: “Ik sta terug op de set”

BV KIJK. Ondanks beslag op hotel en huizen: Azimi's bouwen extreem decadent feest voor 71ste verjaardag van vader

Nee, ze laten het niet aan hun koude kleren komen. De broertjes Azimi, bekend van ‘The Sky is the Limit’, kwamen recent in opspraak nadat hun hotel, verschillende huizen en wagens in beslag hebben genomen door het Nederlandse Openbare Ministerie, naar aanleiding van een onderzoek naar valsheid in geschrifte. Op die manier missen Salar en Sasan enkele miljoenen euro’s. Maar de bankrekening is duidelijk niet leeg, want de Azimi’s organiseerden een decadent verjaardagsfeest voor hun vader, die 71 is geworden. De champagne vloeide rijkelijk, het vuurwerk knalde zonder ophouden. Om van de acrobaten en dansers nog maar niet te spreken.