Sarah Puttemans belandde op spoed door zware migraineaanval: “Dit was een noodkreet van mijn lichaam”

BVEerder deze maand werd Sarah Puttemans (24) met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze tijdens het rijden onwel was geworden. Ze begon weg te draaien en kon door een plotse “verlamming” onder andere haar handen niet meer voelen. “Ik kan niet beschrijven hoe eng dit was”, vertelde ze toen op haar Instagram Stories. In een nieuwe vlog onthult de influencer dat ze al die klachten vermoedelijk had door een felle migraineaanval.

In goede én slechte tijden neemt Sarah Puttemans haar volgens mee in haar dagelijkse leven. In haar nieuwste vlog zien we daarom ook een geschrokken Sarah vanop de spoedafdeling. Ze werd daar opgenomen nadat ze tijdens het rijden opeens voelde dat ze begon weg te draaien. “Ik weet totaal niet wat er is gebeurd, maar het was een van de engste dingen ooit”, begint Sarah. “Op een bepaald moment voelde ik me heel wazig in mijn hoofd. Mijn handen voelden verlamd, mijn benen ook. Het begon ook naar mijn mond te trekken en ik kon niet meer praten. Super heftig”, klinkt het terwijl ze zichzelf filmt vanop het ziekenhuisbed.

“Op het moment dat het gebeurde, heb ik naar Viktor (Sarah’s vriend, red.) en mijn mama gebeld om te zeggen dat ik me echt niet goed voelde en aan de kant moest gaan staan want ik ging gewoon zelf ergens op inrijden. Dan heb ik de ambulance gebeld”, herinnert de influencer zich. En het bleef voor Sarah moeilijk om te spreken. Dat merkte ze op toen ze probeerde uit te leggen wat er mis was aan haar redders. “Ik was heel vreemd aan het praten tegen die vrouw. Ze begreep ook totaal niet wat ik zei dus ik was echt volledig van de wereld.”

Ik ga het wat rustiger aandoen want ik denk dat dit een noodkreet was van mijn lichaam Sarah Puttemans

Na het voorval besloot Sarah om twee dagen niet te vloggen. In de volgende clip in de video is het daarom al meteen zondag. “Ik heb de afgelopen nachten zware nachtmerries gehad. Ik voel me nog niet terug 100 procent goed in mijn lichaam en ben de afgelopen dagen heel moe geweest”, legt ze uit. “Het gaat wel goed maar ik vind het nog steeds heel raar om onder de mensen te komen. Dat heb ik normaal totaal niet maar ik denk dat het komt omdat mijn lichaam in shock is geweest”, vertelt Sarah. “Ik ga het wel wat rustiger aandoen want ik denk dat dit misschien wel een noodkreet was van mijn lichaam.”

De dag daarna moest Sarah een scan laten nemen. Op het eerste zicht zou het gaan over een hele zware migraineaanval ging, vertelt de influencer. “Ik ben heel blij dat het dat maar is, maar natuurlijk moeten we de scan nog afwachten want misschien is daarop nog iets anders te zien. Van migraine kan je ook hersenschade krijgen.” Verder heeft Sarah ook zwaardere medicatie voorgeschreven gekregen, legt ze nog uit.