Sandra Bekkari over haar intiem huwelijk in Umbrië: “Iedereen danste tussen de olijfbomen”

BVZe hebben er meer dan twee jaar op moeten wachten, maar op 16 juli gaven Sandra Bekkari (49) en Peter Craeymeersch (56) elkaar in het romantische Italië hun jawoord, na een relatie van negen jaar. In ‘Story’ vertellen de tortelduiven voor het eerst over de bijzondere plechtigheid. “Er waren slechts 40 gasten.”

Het was liefde op het eerste gezicht toen de kookboekenauteur en de directeur van Toerisme Oostende elkaar negen jaar geleden ontmoetten op café. Na een feestje met zijn vrienden sloeg de vonk over en sindsdien zijn Sandra en Peter onafscheidelijk. Het klikte ook meteen tussen Sandra’s dochter Anna (17) en Peters kinderen Josefien (23) en Andreas (26) uit een vorig huwelijk. Toen Peter Sandra in het voorjaar van 2019 ten huwelijk vroeg tijdens het filmfestival in Cannes, twijfelde ze geen seconde. Door de coronacrisis moest het koppel hun huwelijk drie keer uitstellen, maar op 16 juli was het eindelijk zover. In hun favoriete vakantieland Italië stapten ze in het huwelijksbootje en vierden ze de liefde in het bijzijn van familie en dichte vrienden.

“We kozen voor een intiem gezelschap met mensen die ons nauw aan het hart liggen”, vertelt Sandra in ‘Story’. “Er waren slechts veertig gasten, waardoor we het heel bewust hebben beleefd.” De huwelijksplechtigheid vond plaats in het middeleeuwse stadje Gubbio in Umbrië, het feest in het landelijke Nikis Resort, maar alles samen duurde het sprookje een hele week. De ceremonie tijdens het avondfeest werd in goede banen geleid door Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende. “We hebben een goede band”, vervolgt Sandra. “Er waren geen officiële huwelijksgeloften. Peter en ik gingen in dialoog met elkaar, met veel humor en ontroering, met een lach en een traan. Op een bepaald moment danste iedereen spontaan tussen de olijfbomen.”

“Tussen de speeches door kozen we voor Italiaanse songs en voor onze favoriete artiesten: ‘I Need My Girl’ van The National, ‘The Ship Song’ van Nick Cave, ‘That’s Amore’ van Dean Martin… Ook muziek van mijn goede vriend Arno mocht niet ontbreken. Jammer dat hij er niet meer bij kon zijn. En onze openingsdans deden we op ‘Into My Arms’ van Nick Cave”, vult Peter aan. “Tijdens het diner kozen we trouwens vooral voor lokale gerechten zoals vitello tonato, pasta tartufo en speciale Italiaanse taart”, aldus Sandra nog.

