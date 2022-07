Sandra Bekkari getrouwd met partner Peter

BV Harry uit ‘The Sky Is The Limit’ over dochtertje: “Als Cataleya een jaar of twee is, gaan we haar uit de media houden”

Harry Schurmans (59) en Olga Zelenko (40) vertoeven op hun roze babywolk. Het ‘The Sky Is The Limit’-koppel verwelkomde op 12 juli hun dochtertje Cataleya Nina. Een prachtige naam, met een bijzondere betekenis. De trotse vader vertelt ons over de emotionele, maar vooral mooie eerste dagen. Binnenkort gunt het koppel ons een kijkje in hun nieuw gezinsleven.

15 juli