Samina uit ‘De Mol’ verliest haar echtgenoot

BV Natalia rekent af met teleurstel­lin­gen in de liefde: ‘Ik ben belogen en bedrogen”

“Na mijn laatste relatiebreuk ben ik een hele tijd vrijgezel gebleven. Ik liet mannen niet meer te dichtbij komen, en toen kwam ik Frederik opnieuw tegen...” Natalia (42) praat in Dag Allemaal voor het eerst over enkele mindere ervaringen in de liefde. “Ik verloor mezelf soms in een relatie", klinkt het in een uitgebreid gesprek over haar nieuwe album en de liefde voor Frederik en de kinderen.