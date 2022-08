Ruth Beeckmans verliest enkele maanden na haar partner ook haar grootmoeder: “Moederdag kiezen om te vertrekken, zo schoon”

BV Metejoor en Sam Ryder houden jamsessie en zingen ‘Ain’t No Mountain High Enough’

Sam Ryder (33), de ‘runner-up’ van het Eurovisiesongfestival dit jaar, was in het land. En wanneer Metejoor (31) dat wist, moest hij wel een jamsessie houden met de Britse zanger. Het duo zong Ain’t No Mountain High Enough’ van Marvin Gaye en Metejoor deelde de beelden daarvan op Instagram.

11 augustus