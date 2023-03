Ruth Beeckmans liet kenmerkende moedervlek verwijderen

Interviews wilde ze er niet over geven, al maakte Ruth eerder kenbaar dat ze haar naevus niet zomaar zou verwijderen. “Ik zie dat niet meer”, vertelde ze in 2019 in het JOE-programma ‘Het Heilig Huis van Hanssen’ aan Evi Hanssen. “Meer zelfs: ondertussen vind ik het een trade mark. Het is niet zo dat die vlek per se moet blijven, maar voorlopig heb ik er geen last van.”

“Die boebel, die hoort zo hard bij mij”, vertelde Ruth enkele jaren eerder ook al. “Die kenmerkt mijn gezicht enorm. Ik kan snappen dat hij in de weg zou kunnen staan voor een rol, maar voorlopig heb ik nog geen reden genoég om ‘m te laten weghalen. Al moet ik zeggen dat hij alleen maar blijft groeien en groeien. Soms zie ik ‘m in profiel in de spiegel en dan denk ik: ‘Grrrr! Kleiner wordt hij niet, nee.’ Mocht hij nu echt een joekel worden, dán ga ik er misschien weleens over nadenken om ‘m weg te doen.”

Bemoeienis op sociale media

Een beslissing die de actrice enkel voor zichzelf zou maken, en niet onder druk van anderen. Zo deelde Ruth in 2020 nog een onbeschoft privé-bericht op haar Instagram Stories, waarin een zekere Miranda haar uiterlijk op de korrel nam. “Beste Ruth Beeckmans, doe eens iets aan die super lelijke pukkel op je voorhoofd. Elke plastische chirurg of huidspecialist kan dit wegnemen in nog geen vijf minuten tijd. Het is zo lelijk, die (sic) er iets aan”, luidde het advies - tot ergernis van de actrice. Zij liet die bemoeienis niet zomaar passeren, en diende haar ‘fan’ van antwoord. “Hallelujah! Er kan iets aan gedaan worden!? Dank je voor de tip, beste Miranda”, klonk het sarcastisch. “Het is altijd fijn wakker te worden op deze manier. Ik hoop dat jij zelf ook zulke warme mensen in je omgeving hebt. Anders kunnen wij binnenkort samen ook wel iets leuks gaan dien?”

