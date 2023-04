Ruth Beeckmans eert overleden partner: “Het leven wordt nooit meer zo schoon als het was”

Showbits Zeven Vlaamse actrices uit de kleren voor het goede doel: “Ja, wij gaan helemaal naakt, maar...”

De zeven actrices uit de Vlaamse theaterversie van “Calendar Girls’ gingen uit de kleren voor een eigen naaktkalender. Net zoals die in het verhaal en in het waargebeurde verhaal gemaakt wordt én verkocht voor het goede doel. Het stuk gaat dit weekend in première in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Bekijk waarom ze de Stichting tegen Kanker absoluut willen steunen met dit initiatief in een nieuwe Showbits.