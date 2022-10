Ruth Beeckmans benadrukt belang van reanimatie na hartfalen van haar man: “Blij dat ik het geprobeerd heb”

Showbits Herman Brussel­mans kan niet leven van z’n romans: “Ik moet wel in panels gaan zitten, dat is mijn broodwin­ning”

Schrijver Herman Brusselmans heeft z’n 86ste (!) roman uit: ‘Theet 77’. Toch kan hij niet leven van z’n boeken en moet hij wel schnabbelen in tal van panels. “Dat wordt mij in literaire milieus kwalijk genomen, maar het is wel mijn broodwinning”, vertelt hij. Senne is bij hem thuis te gast om te praten over z’n nieuwe roman en uiteraard ook over het nakende vaderschap. Of hij daar bang voor is? “Nee, ik ben blij. Ik ga binnenkort zelfs op cursus om te leren pampers te vervangen”, zegt Herman. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

14 oktober