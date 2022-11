Ruben Van Gucht mocht niet bij de geboorte van zijn zoontje zijn: “Ik heb de emoties niet met Blanka kunnen delen”

Afgelopen dinsdag was het na maandenlang aftellen eindelijk zover: Ruben en Blanka ontmoetten hun kindje. De kersverse mama beviel met een keizersnede in een Kroatisch ziekenhuis. En daar is het blijkbaar niet de gewoonte dat de vader aan de zijlijn staat. Iets waar Van Gucht zelf ook niet van op de hoogte was. Toen hij een ziekenhuispak kreeg aangemeten, veronderstelde hij nog dat hij mee het operatiekwartier in mocht. “Ik ga het mogen zien of op zijn minst erbij mogen zijn”, vertelde hij daarover in ‘De weekwatchers’ op ‘Radio 2'. “Ik keek daar enorm naar uit. Het is toch wel een uniek moment in iemand zijn leven, zo de baby er zien uitkomen. Maar nee dus: ik mocht er niet bij zijn.” Ruben dacht dat de operatie nog moest beginnen toen ze hem kwamen halen, maar niets bleek minder waar. “Ik heb de emoties niet met Blanka kunnen delen. Mijn zoon lag daar – het was natuurlijk een fantastisch moment om mijn zoon te zien - maar je wil dat misschien toch delen met de mama. Dat is niet gelukt.”