Ruben Focketyn, zoon van Frank, lanceert debuutalbum: “Mijn vader is sowieso mijn grootste fan”

Zijn eigen creativiteit uit Ruben dus liever in muziek maken dan acteren, zoals zijn vader Frank. Ruben is trouwens niet zijn enige zoon die het creatieve brein van de vader des huizes meekreeg. De ene schrijft, de andere regisseert. Trots zal Frank ongetwijfeld zijn, al ligt zijn muzieksmaak niet op dezelfde lijn als Ruben. “Mijn vader is meer fan van Leonard Cohen of Ramses Shaffy. Soms kom ik wel te weten dat hij heeft zitten opscheppen over mij, dan weet ik niet of ik beschaamd of trots moet zijn. (lacht) Of hij het nu goed vindt of niet, hij is sowieso mijn grootste fan. Onvoorwaardelijk.”