Ronny Waterschoot uit ‘Familie’ voor het eerst opa na dementiediagnose: “Maar acteren, dat gaat niet meer”

Showbizz Voormalig ‘Familie’-ac­teur Ronny Water­schoot lijdt aan dementie: “Na corona-besmetting kreeg ik zware hallucina­ties”

Hij had waanbeelden van agressieve clowns en was ervan overtuigd dat hij op olifantentocht ging. Ronny Waterschoot (76), bekend als Didier De Kunst uit ‘Familie’, lijdt aan Lewy body dementie, al gunt die hem en z’n vrouw Mieke Verbelen (64) momenteel een adempauze. Hoelang die zal duren, weet niemand. “Van de twee maanden na die eerste opname herinner ik me helemaal niks”, vertelt hij in een openhartig gesprek met z’n vrouw over de harde diagnose, wat eraan vooraf ging en hoe het nu met hem gaat. “Het was horror, in z’n slaap sloeg Ronny me zelfs.”

5 april