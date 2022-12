Rocco Granata mist zijn overleden vrouw nog heel intens: “Het beste moment van de dag? Wanneer ik ga slapen en van Rosie kan dromen”

Showbits Margriet Hermans blikt vooruit op 2023: “Er zijn opnieuw gesprekken met de platenfir­ma”

Hoe blikt Margriet Hermans terug op 2022? En wat brengt 2023 voor haar? Senne spreekt met haar tussen twee voorstellingen van de ‘Winterrevue. An evening with the Six Pack’ in Antwerpen. Margriet tekende voor de comeback van het jaar. Sommigen durven zelfs wagen van de comeback van de eeuw na ‘Liefde voor Muziek’. Intussen won ze de Zomerhit en is ze genomineerd voor een MIA. Dat zou een mooi begin zijn van 2023. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

27 december