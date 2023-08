Robert de la Haye verloor boventanden na mislukte bleaching: “De ellende is nog niet voorbij”

BV ‘Blind Ge­trouwd’-deelnemers reageren op reünie: “Ik wou weten wie trauma heeft overgehou­den aan huwelijk”

In het huwelijksbootje stappen op tv schept een band. Dat moeten de deelnemers van het eerste tot het zevende seizoen van ‘Blind Getrouwd’ gedacht hebben toen ze een grote reünie met z’n allen hebben georganiseerd. Dinsdagavond kwamen heel wat ex-deelnemers samen om hun ervaringen te herbeleven. Hoe dat is verlopen, vertellen onder andere Dziubi, Florence en Nuria in dit interview. “Het is alsof we elkaar door en door kenden”, zegt Candice Martens.