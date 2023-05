Rob Vanoudenhoven wordt opa: “Ik heb er toch een nacht van wakker gelegen!”

“Ik had het niet direct verwacht. Mijn zoon Dries en z’n vrouw Maya hebben net een huis gekocht en zijn allebei druk bezig. Maar het was zeker geen ongelukje, ze wilden er nu voor gaan!” Toch sloeg het nieuws in als een bom bij Vanoudenhoven. “Ik was er echt emotioneel van. Ik dacht dat het nog jaren zou duren. Het enige waar ik ’s nachts van wakker heb gelegen was toen ik dacht: ‘Oei, ik zit nu in het derde stadium van mijn leven. Nu gaat er zoiets klein ‘pépé’ zeggen.’” Of zou hij toch liever ‘opoe’ of ‘bompie horen, vroeg ‘De weekwatchers’-presentator Ruben Van Gucht zich af. “Nee, zeg alsjeblieft, dan liever pépé. Nee, het wordt opa.”