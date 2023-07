Rik Verheye bevestigt nieuwe liefde: “Het is heel leuk”

Ze was al eens eerder te zien op een foto. Tijdens een boottochtje met de acteur in Canada. Verheye verbleef er samen met collega’s Jelle De Beule, Michiel Devlieger en Koen De Poorter na een nominatie voor hun reeks ‘Nonkels’ bij de ‘Rockie Awards’. Een prijs zat er die week niet in, maar bij de fans rezen wel veel vragen naar de mysterieuze blondine. Het voorbije weekend was ze daar opnieuw. Haar gezicht verborgen achter de emoticon van een ijsje. ‘Crèmetje lekken’ klonk het ludiek bij de foto. En ‘Oostende is goed’.

Volledig scherm Rik Verheye met z'n mysterieuze nieuwe vriendin. Zij krijgt nu een naam: Manon. © Instagram @rikverheye

Dat het goed was, mag nu ook blijken. “Ik heb inderdaad een vriendin", klinkt het opgewekt. “Ze heet Manon en ze is net als ikzelf West-Vlaams. Het is leuk en we willen net zoals alle andere koppels, tussen het harde werken door, in alle sereniteit genieten van onze verliefdheid. Veel meer wil ik hier niet over kwijt”. Manon is geen bekende persoon. Wel is ze 29, behaalde ze een masterdiploma meertalige communicatie aan de KU Leuven en werkt ze als ‘Cabin Attendant’ bij Brussels Airlines. Hoe lang zij en Rik al een stel vormen en waar de vonk oversloeg is voorlopig niet geweten.

Geloof in de liefde

Met de komst van Manon behoort ook de saga tussen de acteur en Ella Leyers definitief tot het verleden. Zij gingen begin dit jaar na zes maanden, waaronder drie maanden als verloofden, uit elkaar. Al bleef na die breuk zijn geloof in de liefde intact. “Natuurlijk geloof ik nog in de liefde", klonk het recent nog in deze krant. “Voor zevenhonderd procent zelfs. Maar ik ga er niet naar op zoek. In een goede relatie moet je je in mijn ogen op je gemak voelen. Jezelf zijn. En het belangrijkste: je kwetsbaar kunnen opstellen. En er moet passie zijn! Ik hóú van de liefde, ma jongens toch! (lacht)”

Volledig scherm Rik Verheye © Instagram @rikverheye

In datzelfde interview praatte het populaire tv-gezicht ook over een ander verlangen, dat met de nieuwe liefde aan zijn arm, misschien ooit weer de kop opsteekt. “Ik wil graag kindjes", verklapte hij toen. “Een gezin hebben is een droom van me, mogelijk omdat ik het zelf verknipt heb gekend. Niet dat ik een ‘leegte’ wil invullen, maar ik hou van kinderen. Ik zie mezelf echt met zo’n draagzak rondlopen. Met mijne kleine voetballen op het strand of vlechtjes maken in het haar van mijn dochter. Ik heb daar geen stress over. Het zal er wel ooit eens van komen.”

